В России участились случаи токсического поражения печени из-за БАДов

Депутаты рекомендовали рассмотреть предложение Роспотребнадзора разрешить в досудебном порядке блокировать сайты с информацией о БАДах, запрещенных к продаже. Перечень БАДов и заболеваний, при которых их можно и нужно принимать, составят Минздрав вместе с Роспотребнадзором, и врачи получат право назначать их пациентам в дополнение к остальной терапии при наличии показаний. Принять соответствующий законопроект во втором чтении рекомендовал сегодня комитет Госдумы по охране здоровья.

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Необходимость более жестко регулировать использование биодобавок связано с тем, что многие потребители благодаря агрессивной рекламе воспринимают их как очень эффективные лекарства.

Между тем, как отметил председатель комитета Сергей Леонов, требования к производственной технологии БАД ниже, чем у лекарств. И для их регистрации не нужно проводить клинических исследований по их безопасности и эффективности. Леонов привел в пример, как год назад на российских маркетплейсах обнаружили БАДы, из-за которых в Японии пострадали сотни человек. Между тем, эти добавки в России не были зарегистрированы (регистрирует БАД Роспотребнадзор). В результате продавать эти продукты было запрещено.

"Тогда блокировка информации о продаже таких БАДов была возможна только по решению суда. Теперь же мы наделяем Роспотребнадзор правом досудебной блокировки сайтов с информацией, где размещены запрещенные к продаже БАДы. Это ускорит процесс их вывода из нелегального оборота и, следовательно, обезопасит здоровье наших граждан", - добавил Леонов.

"Вопрос регулирования приема БАДов важен. В последние годы в российские больницы поступает множество пациентов с токсическим поражением печени. Если раньше такое серьезное заболевание в большинстве случаев связывали с употреблением алкоголя, то сегодня медицинские эксперты единогласно винят во всем популярные среди населения биодобавки. Люди бесконтрольно применяют БАДы, иногда нанося своему здоровью непоправимый вред", - считает заместитель председателя комитета, доктор медицинских наук Леонид Огуль.

Еще одно нововведение, предусмотренное законом: врачи смогут назначать пациентам БАДы в дополнение к основной терапии, но только из специально утвержденного перечня Минздрава. С одной стороны, появится гарантия соответствия таких добавок всем стандартам качества. С другой, врачи получат возможность оценивать факторы риска развития заболеваний, при которых пациентам можно и нужно принимать добавки.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова приняла участие в заседании комитета, она подчеркнула важность принятия новых правил оборота БАД и призвала принять законопроект без промедления.