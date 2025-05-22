Почему современные новорожденные имеют все шансы дожить до 100 лет

Современные новорождённые в России имеют реальные шансы отметить столетний юбилей. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва в ходе круглого стола «Наука долголетия».

© Московский Комсомолец

«И дожить до 100 лет сегодня есть шанс у любого новорожденного»,— подчеркнула Ткачева на круглом столе, передает «Коммерсантъ».

По её словам, в стране уже проживает около 18 тыс. человек старше 100 лет, что составляет 0,01% населения. Эксперты прогнозируют рост этой доли благодаря достижениям медицины и науки.

Сегодня ключевыми направлениями в борьбе со старением становятся генное редактирование и изучение микробиома. Однако, как отметил гериатр Глеб Краснов, многие инновации остаются на стадии эксперимента, а их эффективность требует дополнительных доказательств.

Особый акцент делается на превентивной медицине, позволяющей выявлять заболевания до проявления симптомов. Внедренная в систему здравоохранения РФ с 2018 года, эта практика пока развивается медленнее ожиданий.

Согласно данным Росстата на начало 2025 года, численность населения России составляет 146 млн человек. Из них 600 тыс. (0,41%) — старше 90 лет, 4,6 млн (3,15%) — перешагнули 80-летний рубеж, а 35,6 млн (24,4%) — находятся в возрасте старше 60 лет. По прогнозам Ткачёвой, к 2030 году доля граждан старше 60 лет увеличится до 25,4%, а к 2046-му — до 30,4%.

Национальные цели развития предполагают рост ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и 81 года — к 2036-му. В 2024 году этот показатель достиг 72,8 лет, демонстрируя позитивную динамику.