В Екатеринбурге врачи борются за жизнь мальчика, выпавшего с восьмого этажа. Одиннадцатичасовая операция по спасению ребенка прошла в Детской городской клинической больнице №9.

Как сообщают родственники, у мальчика удалены селезенка, почка и другие поврежденные органы. Также известно о проникновении осколков в мозг, передает URA.RU.

Сегодня ребенку предстоит повторная операция. Семья находится в больнице, переживая тяжелейшие моменты. Отец мальчика не отходит от него с момента трагедии.

Как ранее сообщалось, инцидент произошел на улице Маневровая. Малыш выпал из окна восьмого этажа, находясь дома с родителями. Обстоятельства происшествия выясняются.

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