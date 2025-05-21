Вирусолог удивился «панике» по поводу птичьего гриппа и кошек

В России пока не упоминались случаи заражения гриппом H5N1 кошек, нужно опираться на зафиксированные случаи заражения и летальности в стране, чтобы бить тревогу, заявил НСН Денис Колбасов.

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Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов в беседе с НСН удивился «панике» по поводу птичьего гриппа H5N1 и заявил, что пока не видит рисков для создания новой вакцины от этого гриппа.

В России срочно нужен прототип вакцины от птичьего гриппа H5N1: вирус уже передался от птиц кошкам, а если передастся от кошек человеку, то может вызвать опасную эпидемию, сравнимую с чёрной оспой, заявил директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводят «Известия». При этом Гинцбург сообщил о летальности гриппа 50–70%. Колбасов призвал ориентироваться на данные Роспотребнадзора.

«Такие новости уже были. У нас есть Роспотребнадзор, и он внимательно следит за ситуацией. Когда такие риски будут, я уверен, что коллеги нас обязательно проинформируют, как и о мерах предосторожности, и о целесообразности проведения вакцинации. Что касается вакцинации против гриппа, то вирус давно известен. Будут применяться те же вакцинные штаммы, которые применяются в других странах мира. Если возникнет необходимость оперативно произвести вакцину из соответствующего штамма, то это не составит проблем. Пока я просто крайне сомневаюсь, что в этом есть необходимость, я не вижу дополнительных рисков», — рассказал он.

Комментируя цифры по смертности от птичьего гриппа, вирусолог заявил, что непонятно, на основе какой выборки они появились, а также отметил, что смертность там могла быть связана с другими факторами.

«В России количество случаев выявления гриппа птиц у кошек мне неизвестно. Мы же должны оценивать риски для своей страны, надо опираться на факты. У нас есть риски возникновения массы других заболеваний. Что касается смертности, какое это количество случаев? Два человека заболели и это 50%? Возможно, это какие-то единичные случаи с невыясненной теологией, опять же на фоне каких-то хронических заболеваний или каких-то особых возрастных групп риска. Не на чем статистику делать», — подытожил он.

Птичий грипп распространился среди кошек в США и Европе этой весной. Ранее Колбасов в беседе с НСН заявил, что опаснее всего, если вирус птичьего гриппа будет распространяться от человека к человеку, однако этого пока не произошло, а паниковать из-за того, что он может распространиться на поголовье свиней, не стоит.