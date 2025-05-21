Врач оценил идею введения налогового вычета за «хорошую» диспансеризацию

Состояние здоровья у всех людей разное, это стоит учитывать.

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Своё мнение академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если начать это внедрять, то появится слишком много технических моментов. И это называется дискриминация по здоровью. Почему тогда человеку с пороком сердца не дать бумажку, что он тоже нуждается в налоговом вычете? Если человек работоспособный, он не идёт на инвалидность, не сидит на шее у государства. Я считаю, что это дискриминация людей, которые не могут по генетическим причинам».

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни для россиян. Речь шла о согражданах, которые прошли диспансеризацию с хорошими результатами, пишет РИА Новости. Авторами инициативы стали Ярослав Самылин и Георгий Арапов.