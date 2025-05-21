В России изменится порядок назначения БАДов

Порядок назначения биологически активных добавок (БАДов) будет устанавливать Минздрав России после согласования с Роспотребнадзором, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

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Летом прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о досудебной блокировке сайтов по продаже биологически активных добавок без свидетельства о государственной регистрации. В документе отмечалось, что врачи вправе назначать отдельным категориям граждан БАДы при наличии у них показаний к применению. Однако перечень биологически активных добавок и перечень заболеваний и факторов риска развития заболеваний, при которых они могут быть назначены, должен был определять только Минздрав.

В настоящий момент проект закона, направленный на регулирование применения БАДов, в том числе на введение механизма досудебной блокировки сайтов с информацией о них, подготовлен к рассмотрению во втором чтении. Одна из поправок в него установит, что теперь порядок назначения таких добавок будет устанавливать Минздрав после согласования с Роспотребнадзором, отметил Сергей Леонов.

Всего же к документу поступило 15 поправок. Согласно одной из них, законопроект должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее "РГ" писала, что 9 из 10 россиян принимают БАДы, но только каждый третий - по рекомендации врача.