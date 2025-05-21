Россия продолжает помогать Кыргызстану в борьбе с онкозаболеваниями

Россия продолжает помогать Кыргызстану в борьбе с онкологическими заболеваниями. Госкорпорация "Росатом" поставила в республику партию радиофармацевтической продукции, предназначенной для выявления опасных заболеваний еще на ранних стадиях.

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Как сообщили в посольстве России в КР, речь идет о ценном оборудовании - генераторах технеция-99m, который остается одним из самых востребованных радионуклидов в ядерной медицине. Он используется в подавляющем большинстве диагностических процедур, проводимых для выявления онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний, позволяя специалистам точнее оценивать состояние органов и тканей пациентов. Это значительно повышает эффективность лечения.

Генераторы такого типа появились в республике впервые, но, как заявила российская сторона, отныне поставки этого оборудования станут регулярными. Радиофармацевтическая продукция направлена в Национальный центр онкологии и гематологии (НЦОГ) в Бишкеке.

«Появление у нас такого оборудования станет важным шагом в развитии инфраструктуры ядерной медицины республики и в целом знаковым событием для национальной системы здравоохранения»‎, — утверждает заведующая отделом ядерной медицины НЦОГ Гульнара Рыспаева.

По ее словам, сотрудничество между Россией и Кыргызстаном в этом направлении имеет огромное значение.

Ценное оборудование поставило всерегиональное объединение "Изотоп", которое входит в группу "Росатома". Сотрудничество с республикой ведется в рамках программы технического сотрудничества Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) "Восстановление ядерной медицины в Кыргызстане", а также программы агентства "Лучи надежды". Генераторы технеция-99m производит Научно-исследовательский физико-химический институт имени Карпова, который входит в состав российской госкорпорации.

«Развитие сотрудничества с Кыргызстаном в области ядерной медицины - шаг к повышению доступности современных технологий и своевременной диагностике различных заболеваний, — заявил генеральный директор "Изотопа" Максим Кушнарев. — Совместными усилиями мы сможем повысить качество жизни пациентов и сократить смертность от онкологических заболеваний»‎.

Как заявил немногим ранее глава представительства "Росатома" в Кыргызстане Дмитрий Константинов, госкопорация стремится помочь республике в развитии здравоохранения. Благодаря такому сотрудничеству удалось возобновить работу в КР отделения ядерной медицины, которое долгое время не функционировало. Оно уже принимает пациентов. При этом "Росатом" нацелен на создание на Тянь-Шане полноценного центра ядерной медицины.

«Он не только займется диагностикой и лечением заболеваний, но и будет производить радиоактивные препараты, — добавил Дмитрий Константинов. — Планируется и строительство отделения таргетной диагностики, что сделает центр самым современным медицинским учреждением в республике»‎.

Справка "РГ"

Технеций-99m имеет период полураспада всего шесть часов. Успеть синтезировать препарат с ним и доставить его в больницу к пациенту крайне сложно. По этой причине ученые и инженеры разработали способ получения его прямо в больнице. Делается это с помощью специального генератора - чемоданчика с оболочкой, защищающей персонал от ионизирующего излучения.