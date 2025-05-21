Врачи разделили ребенку сросшиеся пальцы

В тюменской клинике успешно прооперировали ребенка с синдактилией - при этой врожденной аномалии срастается два или больше пальцев на ручках или ножках.

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«У нашего маленького пациента наблюдалось редкое осложнение: при сращении образовался экзостоз - костный нарост - в месте соединения. Это привело к значительной деформации пальцев»‎, — рассказал детский травматолог-ортопед Рузель Вагизов.

Сначала малышу провели кожную пластику, разделив пальцы (проделать это удалось без использования кожи с другого участка, а значит процесс выздоровления будет идти быстрее). Затем - коррекционная остеотомия: доктора удалили избыток костной ткани. После этого уже ногтевые фаланги сделали анатомически правильными, убрав тот самый костный нарост.

Около трех недель ребенок будет ходить с гипсом, потом ему предстоит реабилитация.