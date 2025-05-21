Галлюцинации и истерики: чем опасны эксперименты над своим зрением

Весной 2025 года российский блогер Дима Масленников провел на себе эксперимент: заклеил глаза и прожил в полной темноте неделю. Результаты удивили его — отклеив липкую ленту, блогер сперва расплакался, а после был вынужден обратиться за помощью к психологу. Масленников — далеко не первый человек, который решился на такой эксперимент. Добровольную слепоту до него практиковали и другие люди, и все они в итоге сталкивались с негативными последствиями. «Лента.ру» узнала у врачей, почему опасно лишать себя зрения даже на недолгий срок.

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Эксперимент Масленникова

Масленников объяснил, что за неделю хотел узнать, как чувствуют себя незрячие люди.

«Весь этот эксперимент был сделан для того, чтобы каждый, кто смотрит видео, задумался над тем, как мы порой не ценим то, что нам дано природой», — говорил блогер.

Все бытовые задачи он делал без участия зрения — и после завершения эксперимента не смог сдержать слез, снова увидев свет.

Затем у блогера начались галлюцинации, а его психологическое состояние сильно ухудшилось. Масленников прислушался к совету приглашенного на съемки психолога и обратился за профессиональной помощью.

Конечно, в истории интернета Масленников не единственный экспериментатор, решивший на время отказаться от привилегии видеть мир. В 2020 году блогер Мэтт Лейкман, регулярно устраивающий себе челленджи, провел сутки с завязанными глазами — и самым ярким впечатлением стала его сонливость: мужчина спал не просыпаясь около восьми часов, но и после этого чувствовал себя в любой момент готовым уснуть.

В 2024-м пользователь сайта Quora рассказал, что на неделю закрыл глаза маской для сна и уже на второй день стал видеть очертания предметов в черно-белом цвете. В комментариях люди с аналогичным опытом подтвердили, что тоже видели перед глазами как минимум воображаемую карту своего дома: двери, расположение мебели и других предметов.

Что случится с глазами, если заклеить их на неделю?

Такие эксперименты ставят не только любители острых ощущений, но и сами врачи. В 2012 году профессор Колледжа оптометрии SUNY (США) Бен Бэкус выдвинул гипотезу, что темнота может лечить от амблиопии, или синдрома «ленивого глаза». Он обнаружил, что зрение животных, которые провели несколько дней в темноте, становится пластичным, как бы перенастраивается, и предположил, что это могло бы перезагрузить и зрительную систему человека. На пять дней он с помощником Морганом Уильямсом заперся в темной комнате, а после ученые сняли повязки.

«Главной изначальной проблемой было то, что мы были чрезвычайно чувствительны к свету. Поэтому приходилось носить темные очки. Цвета были интенсивными. Все было так, будто вывернули ручку резкости в Photoshop», — Бен Бэкус, профессор Колледжа оптометрии SUNY.

В 2015 году Бэкус отказался от идеи лечить амблиопию темнотой и стал использовать для этого VR-технологии, оказавшиеся эффективными. По словам врача-офтальмолога сети оптик «Счастливый взгляд» Владислава Бакеева, длительное нахождение в полной темноте действительно может оказывать негативное влияние на здоровье.

«В нормальных световых условиях глаза постоянно адаптируются к уровню освещения: работают механизмы зрачкового рефлекса, меняется чувствительность сетчатки. Когда человек оказывается в полной темноте на продолжительное время, зрительная система лишается привычной стимуляции», — Владислав Бакеев, врач-офтальмолог.

Одним из последствий такого эксперимента Бакеев назвал перенапряжение зрительной системы. По его словам, даже в темноте нейроны зрительной коры продолжают оставаться активными — мозг как будто бы получает сигналы, которые может интерпретировать. Из-за этого человек может видеть галлюцинации или цветовые пятна, а также ощущать вспышки света.

Кроме того, добровольная слепота грозит нарушением работы адаптационных механизмов. Бакеев отметил, что из-за длительного пребывания в постоянной темноте может снизиться скорость реакции зрачков и зрительных нейронов, когда человек вернется к обычным условиям освещения.

«Иногда это сопровождается временным дискомфортом при переходе из темноты на свет: резью, слезотечением, ощущением «песка» в глазах, непродолжительной светобоязнью», — уточнил доктор.

Бакеев добавил, что такой эксперимент серьезно повышает риск синдрома сухого глаза. По его словам, в темноте человек может моргать реже (особенно если он долго пребывает в состоянии стресса или тревоги), из-за чего и нарушается увлажнение роговицы.

«Важно подчеркнуть: кратковременное пребывание в темноте не приводит к органическим повреждениям глаз. Однако длительная депривация стимулов — особенно в сочетании с эмоциональным стрессом — может запускать временные функциональные нарушения. Восстановление обычно происходит естественным образом, но в некоторых случаях может потребоваться помощь не только психолога, но и офтальмолога для оценки состояния зрения», — Владислав Бакеев, врач-офтальмолог.

Последствия добровольной слепоты для психики

Безусловно, вынужденная темнота влияет на мозг — и галлюцинации, которые начались у Масленникова, эксперты считают ее распространенным следствием. В 2004 году медицинский оптик Лофти Мерабет провел интересный опыт: 13 людям завязали глаза на четыре дня и попросили их записывать все увиденное. У десяти участников с первого дня начались яркие визуальные галлюцинации. Мерабет рассказывает о видениях одной из участниц:

«Галлюцинации появились внезапно через 12 часов после завязывания глаз и перешли в серию образов, как во сне. Она сообщила, что видела бабочку, ставшую закатом, выдрой и, наконец, цветком. Она также рассказала, что видела города, небо, калейдоскопы, львов и закаты, настолько яркие, что она "едва могла смотреть на них"», — Лофти Мерабет, медицинский оптик.

Психолог Скандинавского Центра Здоровья Елена Шидловская объяснила:

«Темнота снижает функциональную связь между миндалевидным телом (отвечает за страх) и префронтальной корой (управляет рациональным мышлением). Это приводит к иррациональным страхам, паническим атакам и эмоциональной нестабильности. В случае блогера это могло спровоцировать галлюцинации и дезориентацию. Отсутствие внешних стимулов активирует внутренние психические процессы. Мозг, лишенный привычных сигналов, начинает "дорисовывать" реальность, вызывая визуальные и слуховые галлюцинации. Подобные эффекты наблюдаются даже у здоровых людей после 48 часов изоляции».

Шидловская подчеркнула, что длительное пребывание в полной темноте может привести к тревожным расстройствам, посттравматическому синдрому, депрессии или никтофобии (страху темноты). Кроме того, оно способно провоцировать нарушение циркадных ритмов, которое провоцирует бессонницу, усталость и ухудшение когнитивных функций, а также структурные изменения нейронных сетей, из-за которых у человека возникнут сложности с концентрацией и принятием решений. Помимо этого, длительное отсутствие света повышает уровень кортизола.

Можно ли восстановиться после темноты?

В большинстве случаев адаптация глаз к нормальному освещению после длительного пребывания в темноте может занять от нескольких часов до нескольких дней, а в некоторых случаях даже недель, отметил Бакеев. По его словам, более конкретные сроки зависят от индивидуальных особенностей человека: если он здоров, полное восстановление наступит в течение одного-трех дней.

Если же у него был сильный стресс, развился спазм аккомодации или синдром сухого глаза, восстановление может занять до двух недель, причем для этого понадобится специальная терапия. В то же время Бакеев заверил, что необратимого ухудшения зрения после семи дней в темноте у здорового человека не будет.

Однако психологические последствия могут быть более серьезными. Шидловская заверила, что подобные эксперименты категорически недопустимы без медицинского контроля.

Даже кратковременная сенсорная депривация требует постепенной адаптации (начинать нужно с одного-двух часов в полумраке), использования мягкого освещения для стабилизации эмоций и обязательной психологической поддержки после выхода из изоляции.