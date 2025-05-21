Минздраву предложили развивать медицинский туризм в России
Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения предлагает создать в структуре Минздрава подразделение по развитию медицинского туризма в Россию. Соответствующее предложение направлено в правительство (текст есть в распоряжении "Российской газеты"). По данным Минздрава, с 2019 года медицинскую помощь в России получили около 20 миллионов иностранных граждан. И, по прогнозам экспертов, эта цифра продолжит расти.
Как отметил председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, член Общественной палаты РФ Муслим Муслимов, медицинский туризм является динамично развивающейся и перспективной отраслью, сочетающей в себе как экономические выгоды, так и повышение международного престижа отечественной системы здравоохранения.
«Наша страна обладает значительным потенциалом в этой сфере во многом благодаря высокому уровню медицинских технологий, доступной стоимости лечения (в сравнении с США и Западной Европой) и наличию современных медицинских кластеров», — уточнил эксперт.
Однако, из-за отсутствия единой системы продвижения российских медицинских услуг теряется значительная доля рынка. По мнению Муслимова, специализированное подразделение в минздраве систематизирует поток пациентов, обеспечит контроль качества медуслуг и исключит недобросовестных посредников.
«Уверен, что все это неизбежно повлечет за собой увеличение валютных поступлений и создание дополнительных рабочих мест в сфере медицины», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что это поможет России занять достойное место на мировом рынке медицинских услуг и укрепить имидж отечественного здравоохранения.