Минздраву предложили развивать медицинский туризм в России

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения предлагает создать в структуре Минздрава подразделение по развитию медицинского туризма в Россию. Соответствующее предложение направлено в правительство (текст есть в распоряжении "Российской газеты"). По данным Минздрава, с 2019 года медицинскую помощь в России получили около 20 миллионов иностранных граждан. И, по прогнозам экспертов, эта цифра продолжит расти.

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Как отметил председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, член Общественной палаты РФ Муслим Муслимов, медицинский туризм является динамично развивающейся и перспективной отраслью, сочетающей в себе как экономические выгоды, так и повышение международного престижа отечественной системы здравоохранения.

«Наша страна обладает значительным потенциалом в этой сфере во многом благодаря высокому уровню медицинских технологий, доступной стоимости лечения (в сравнении с США и Западной Европой) и наличию современных медицинских кластеров»‎, — уточнил эксперт.

Однако, из-за отсутствия единой системы продвижения российских медицинских услуг теряется значительная доля рынка. По мнению Муслимова, специализированное подразделение в минздраве систематизирует поток пациентов, обеспечит контроль качества медуслуг и исключит недобросовестных посредников.

«Уверен, что все это неизбежно повлечет за собой увеличение валютных поступлений и создание дополнительных рабочих мест в сфере медицины»‎, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что это поможет России занять достойное место на мировом рынке медицинских услуг и укрепить имидж отечественного здравоохранения.