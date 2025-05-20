Путин отметил самоотверженный и милосердный труд онкологов России

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам ХIII съезда онкологов России с международным участием, отметив вклад ученых в сбережение и обогащение уникального наследия предшественников.

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«Знаю, что нынешний съезд особенный, он приурочен к 80-летию создания отечественной онкологической службы. За минувшие годы благодаря самоотверженному, милосердному труду многих поколений ученых, клиницистов, медицинских сестер, организаторов здравоохранения ваша служба прошла большой, отмеченный яркими открытиями и научными свершениями путь от первых специализированных диспансеров до высокотехнологичной многоуровневой системы диагностики и лечения онкозаболеваний, соответствующей передовым мировым стандарта. <...> Отрадно, что вы бережно храните и обогащаете уникальное творческое наследие предшественников, подвижнически служите избранному делу»‎, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что традиционные форумы, объединяющие на своих площадках представителей медицинского сообщества из разных регионов России и зарубежных стран, являются важным вкладом в развитие приоритетных направлений здравоохранения.

Президент подчеркнул, что такие деловые, товарищеские встречи и их насыщенная повестка способствуют обмену накопленным опытом и лучшими практиками, обсуждению насущных отраслевых проблем, планированию дальнейших перспектив партнерства.

Путин выразил уверенность, что съезд пройдет в конструктивном ключе, а его рекомендации позволят эффективно решать актуальные профессиональные задачи. Он также пожелал участникам и организаторам мероприятия успехов и всего самого доброго.