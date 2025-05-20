Регионам помогут с закупкой дорогих лекарств для орфанных пациентов

Госдума приняла в I чтении законопроект об установлении механизма резервного финансирования регионов для лечения пациентов с орфанными заболеваниями. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

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Он уточнил, что речь идет о законопроекте, который установит порядок предоставления субъектам дополнительных средств из федерального бюджета на закупку препаратов для тяжелобольных граждан в случае, если сам регион не может выполнить свои обязательства.

«Нововведение закрепит за правительством право по разработке постановления, которое будет регулировать порядок и критерии подтверждения факта невозможности исполнения субъектом своих полномочий по обеспечению лекарственными препаратами граждан. Такой механизм позволит обеспечить принцип равенства прав граждан на дорогостоящее лекарственное обеспечение, независимо от того, в каком регионе он живет. Напомню, что из федерального бюджета финансируется лишь 14 нозологий орфанных заболеваний. Это не мало, но нам есть к чему стремиться»‎, — прокомментировал Леонов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что видов орфанных заболеваний очень много, а лекарства для их лечения крайне дорогие. На лечение только одного пациента (в среднем) требуется около 2,76 млн рублей в год.