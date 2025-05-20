Минздрав легализовал использование ИИ в телемедицине

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый порядок оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Приказ Минздрава №193н от 11 апреля 2025 года вводит правовые рамки для широкого использования систем искусственного интеллекта (ИИ) в диагностике и консультировании пациентов.

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Главное изменение — признание правомерности использования систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР), основанных на ИИ, для проведения отложенных телемедицинских консультаций. Эти системы, зарегистрированные как медицинские изделия, смогут анализировать медицинские данные пациента без личного контакта врача и больного, сокращая время постановки диагноза и подбора лечения.

Правила дистанционного мониторинга состояния здоровья претерпели существенные изменения. Теперь реагировать на критические изменения показателей здоровья пациента могут не только лечащие врачи, но и другие специалисты, задействованные в мониторинге. Автоматически срабатывающая система уведомит ближайшего дежурного врача о тревожных изменениях, что позволит ускорить оказание помощи.

Важным моментом является введение обязательного удостоверения телемедицинских консультаций усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) медицинского работника. Все материалы, сформированные в ходе онлайн-взаимодействий, будут архивироваться в электронном виде не менее одного года, а аудио и видеозаписи хранятся пять лет.

Порядок облегчает документооборот, но усиливает технические и юридические требования. Использование систем ИИ без надлежащей регистрации может грозить клиникам отзывом лицензий. Сохраняются риски утечки персональных данных при применении внешних платформ, не интегрированных с единой государственной информационной системой здравоохранения.

Внедрение новых правил обещает повысить доступность качественной медицинской помощи для жителей труднодоступных регионов, но требует улучшения технической оснащенности лечебных учреждений. По данным исследовательской компании «Монитор», только около 40% амбулаторий и поликлиник способны корректно передавать ЭКГ-данные в дистанционном режиме.Ранее врачи объяснили, почему в мае ухудшается самочувствие у многих людей.