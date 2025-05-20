Гипотиреоз: какие бывают формы и когда нужно лечение

Гипотиреоз – состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, необходимых для нормального обмена веществ. Эти гормоны влияют на работу практически всех органов – от сердца и мозга до кожи и репродуктивной системы.

Различают два типа:

Манифестный (явный) гипотиреоз

Уровень ТТГ (тиреотропного гормона) значительно повышен, а гормоны щитовидной железы (Т3 и Т4) понижены. У пациента наблюдаются симптомы: постоянная усталость, отеки, сухость кожи, прибавка в весе и депрессия.

Субклинический гипотиреоз

ТТГ немного повышен (до 10 мкМЕ/мл), но уровень гормонов остается в норме. Симптомы могут отсутствовать или быть невыраженными.

Три анализа, которые помогают выявить опасные болезни на ранней стадии

Манифестный гипотиреоз всегда требует назначения гормональной терапии. Субклинический – не всегда. Решение о лечении принимается индивидуально, с учетом симптомов, самочувствия пациента и других факторов

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-эндокринолог Арутюнова Маргарита.