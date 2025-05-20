Врач дал совет, как не пропустить болезнь Альцгеймера

По данным Росстата, к 2046 году пожилые будут составлять 27% населения. С увеличением продолжительности жизни растет и число людей с болезнью Альцгеймера. Как не пропустить начало ее развития и какие методы лечения зарекомендовали себя как эффективные, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал Константин Махинов, невролог Европейского медицинского центра (ЕМС).

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Врач рассказывает, что главным признаком, который указывает на болезнь Альцгеймера, являются когнитивные нарушения, особенно нарушения памяти.

«При этом процессе есть определенные закономерности. Например, если представить память в виде ленты — с началом от момента рождения и с концом в текущем состоянии, то в первую очередь утрачивается память на текущие события (конец этой ленты) и с прогрессированием в направлении начала ленты. Таким образом, навыки и воспоминания, приобретенные в начале жизни, сохраняются максимально долго, и пациент длительное время может быть компенсирован», — объяснил он.

По словам Махинова, человек с болезнью Альцгеймера может забывать недавние события, разговоры, терять вещи, часто повторять вопросы, испытывать трудности с подбором слов. Однако, как объясняет врач, определить наличие болезни Альцгеймера возможно только на консультации у специалиста. Обращаться к доктору следует при появлении первых симптомов (у самого пациента или если это замечают окружающие).

Эксперт объясняет, что на амбулаторном приеме у специалистов по когнитивным нарушениям проводятся когнитивные тесты, которые позволяют заподозрить болезнь Альцгеймера.

«Для подтверждения диагноза в настоящий момент используются инструментальные и лабораторные методы. К лабораторным относятся маркеры нейродегенерации (бета-амилоид и тау-протеины) в спинномозговой жидкости. Такой тест доступен только в нескольких клиниках России, в том числе и в ЕМС. Инструментальными методами ранней диагностики является ПЭТ-сканирование, МРТ, к сожалению, не обладает достаточной чувствительностью на ранних стадиях заболевания», — отмечает Махинов.

Доктор рассказывает, что, несмотря на то что ход заболевания невозможно повернуть вспять, в последнее время в лечении болезни Альцгеймера наблюдаются серьезные прорывы.