Мурашко рассказал об объемах закупок крупных медицинских приборов в РФ

Мурашко: в РФ ежегодно закупается более 300 тыс. крупных медицинских приборов
Более 300 тыс. крупных медицинских приборов закупается каждый год в РФ для оборудования медучреждений, для их обслуживания и ремонта необходимо готовить специалистов для их обслуживания. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Сегодня практически ежегодно в стране только крупных медицинских приборов покупается более 300 тыс.», — сказал Мурашко на открытии административного корпуса ГАУ ИНПЦ "Гормедтехника" (Центр по обслуживанию медицинского оборудования).
Министр отметил, что для бесперебойной работы приборов и их обслуживания необходимо готовить специалистов, которые будут осуществлять проверку и профилактические инспекции медицинского оборудования, а также производить необходимый ремонт.
«Сегодня в стране идет подготовка специалистов с высшим образованием и средним образованием техническим, которое очень востребовано в системе здравоохранения. 2,5 тыс. организаций сегодня имеют лицензию на ремонт и сервисное обслуживание медицинской техники», — подчеркнул Мурашко.