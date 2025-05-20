Мурашко рассказал об объемах закупок крупных медицинских приборов в РФ

Более 300 тыс. крупных медицинских приборов закупается каждый год в РФ для оборудования медучреждений, для их обслуживания и ремонта необходимо готовить специалистов для их обслуживания. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Сегодня практически ежегодно в стране только крупных медицинских приборов покупается более 300 тыс.»‎, — сказал Мурашко на открытии административного корпуса ГАУ ИНПЦ "Гормедтехника" (Центр по обслуживанию медицинского оборудования).

Министр отметил, что для бесперебойной работы приборов и их обслуживания необходимо готовить специалистов, которые будут осуществлять проверку и профилактические инспекции медицинского оборудования, а также производить необходимый ремонт.