Врачи начали применять новейшего робота-ортопеда в эндопротезировании

В городской клинической больнице (ГКБ) № 31 имени академика Г.М. Савельевой начали применять новейшую роботизированную хирургическую систему Cori для операций по эндопротезированию коленных суставов. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Москва продолжает укреплять позиции одного из лидеров в области внедрения роботических технологий в медицину, чтобы обеспечить жителям доступ к самым современным методам лечения. Сегодня врачи используют роботизированные системы Da Vinci для проведения малотравматичных операций, новейшие навигационные комплексы, технологии искусственного интеллекта для диагностики и другие передовые решения. Эти разработки не заменяют врача, но становятся его помощником — позволяют планировать вмешательства с максимальной точностью, проводить сложные манипуляции и в реальном времени отслеживать их эффективность. Арсенал медиков постоянно пополняется новыми технологиями. Так, в ГКБ № 31 имени академика Савельевой внедрили в клиническую практику роботизированную систему CORI. Больница входит в число лидеров страны по роботическому эндопротезированию крупных суставов. С помощью нового комплекса врачи провели более 30 операций, травматологи отмечают его точность и безопасность. Всего в 2024 году в больнице выполнили свыше 300 успешных операций по замене суставов с использованием роботических технологий», — рассказала Анастасия Ракова.
Cori — одна из самых компактных роботизированных систем в ортопедии: ее основная часть помещается в руке хирурга и применяется для ювелирного удаления участков поврежденного хряща.
Аппарат оснащен интеллектуальной навигационной станцией, которая в режиме реального времени формирует трехмерную модель анатомии коленного сустава, анализирует состояние связок и других структур. Эти функции позволяют хирургам достичь лучшего позиционирования эндопротеза и правильно сбалансировать коленный сустав, что крайне важно для нормальной работы конечности.
Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М. Савельевой — одна из ведущих многопрофильных клиник столицы. В апреле 2024-го здесь открылся новый травматологический корпус на 110 коек, где оказывается полный цикл помощи — от диагностики до высокотехнологичных операций и ранней реабилитации. Большинство вмешательств выполняется малоинвазивным способом и с применением роботических технологий, что сокращает сроки восстановления пациентов до четырех дней в стационаре.
1 апреля 2025 года больница отметила 55-летний юбилей. За годы существования учреждение стало одним из признанных флагманов столичной медицины.
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