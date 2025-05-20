Врачи начали применять новейшего робота-ортопеда в эндопротезировании

В городской клинической больнице (ГКБ) № 31 имени академика Г.М. Савельевой начали применять новейшую роботизированную хирургическую систему Cori для операций по эндопротезированию коленных суставов. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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«Москва продолжает укреплять позиции одного из лидеров в области внедрения роботических технологий в медицину, чтобы обеспечить жителям доступ к самым современным методам лечения. Сегодня врачи используют роботизированные системы Da Vinci для проведения малотравматичных операций, новейшие навигационные комплексы, технологии искусственного интеллекта для диагностики и другие передовые решения. Эти разработки не заменяют врача, но становятся его помощником — позволяют планировать вмешательства с максимальной точностью, проводить сложные манипуляции и в реальном времени отслеживать их эффективность. Арсенал медиков постоянно пополняется новыми технологиями. Так, в ГКБ № 31 имени академика Савельевой внедрили в клиническую практику роботизированную систему CORI. Больница входит в число лидеров страны по роботическому эндопротезированию крупных суставов. С помощью нового комплекса врачи провели более 30 операций, травматологи отмечают его точность и безопасность. Всего в 2024 году в больнице выполнили свыше 300 успешных операций по замене суставов с использованием роботических технологий», — рассказала Анастасия Ракова.

Cori — одна из самых компактных роботизированных систем в ортопедии: ее основная часть помещается в руке хирурга и применяется для ювелирного удаления участков поврежденного хряща.

Аппарат оснащен интеллектуальной навигационной станцией, которая в режиме реального времени формирует трехмерную модель анатомии коленного сустава, анализирует состояние связок и других структур. Эти функции позволяют хирургам достичь лучшего позиционирования эндопротеза и правильно сбалансировать коленный сустав, что крайне важно для нормальной работы конечности.

Городская клиническая больница № 31 имени академика Г.М. Савельевой — одна из ведущих многопрофильных клиник столицы. В апреле 2024-го здесь открылся новый травматологический корпус на 110 коек, где оказывается полный цикл помощи — от диагностики до высокотехнологичных операций и ранней реабилитации. Большинство вмешательств выполняется малоинвазивным способом и с применением роботических технологий, что сокращает сроки восстановления пациентов до четырех дней в стационаре.

1 апреля 2025 года больница отметила 55-летний юбилей. За годы существования учреждение стало одним из признанных флагманов столичной медицины.

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