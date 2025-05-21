Эксперт предупредил, чем могут заразиться 90% невакцинированных людей

Люди, не обладающие иммунитетом к кори, заразятся ею в 90% случаев, при благоприятном течении заболевание прекращается за 10-12 дней. Об этом сообщил ТАСС профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

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«Контагиозность (заразность - прим. ТАСС) при кори высокая и составляет свыше 90%, то есть из 100 неимунных людей, проконтактировавших с больным корью, заболеют не менее 90. <…> Сыпь при кори появляется не ранее четвертого дня от повышения температуры. Для кори типична этапность появления элементов сыпи: голова, шея, руки, туловище, ноги»‎, — сказал он.

Эксперт добавил, что осложнения кори могут быть специфическими (менингиты, менингоэнцефалиты и другие) и вторичными бактериальными (поражение ЛОР-органов, бронхолегочной системы). При благоприятном течении корь завершается выздоровлением в течение 10-12 дней.

По его словам, единственным надежным методом защиты от кори является вакцинация, которая проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в возрасте года с последующей ревакцинацией в шесть лет.

«Эффективность современных противокоревых вакцин составляет 96-98%, а реактогенность невысокая»‎, — отметил врач.

Корь - вирусное заболевание, при котором источником инфекции является больной человек. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Выделение вируса кори от больного с выдыхаемым воздухом начинается уже в конце инкубационного периода, продолжается во время кашля, чихания до четвертого дня высыпаний и в общей сложности длится 10-12 дней.

Ранее в пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова сообщили ТАСС, что один из учебных корпусов вуза переведен на дистанционное обучение, так как у студента выявили корь. Управление Роспотребнадзора по городу Москве уточняло, что в связи с этим случаем начато эпидемиологическое расследование.