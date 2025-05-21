Новые вакцины могут войти в клиническую практику в 2025 году

Российские ученые проводят испытания нескольких платформ для разработки терапевтических вакцин, препараты могут начать применяться в клинической практике уже в конце 2025 года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе расширенной встречи с главами дипломатических представительств стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Сегодня есть у нас направление в медицине по разработке новых терапевтических вакцин, то есть тех, которые используются в лечении заболеваний. Сейчас идут клинические исследования, доклинические исследования [вакцин на] нескольких платформах, которые, надеюсь, у нас к концу этого года уже зайдут в клиническое применение активно", - сказал он.

Мурашко отметил, что в стране также развивается блок персонализированных медицинских изделий в ортопедии и нейрохирургии. Министр подчеркнул, что в возглавляемом им министерстве есть производственные площадки для создания медицинских изделий.