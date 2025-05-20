Врачи спасли жизнь младенцу с врожденным пороком развития

В Кузбассе родился малыш с пороком развития кишки. Ему провели операцию и спасли жизнь.

У ребенка был обнаружен порок развития тощей кишки – ее участок отсутствовал, а два конца органа были разобщены и свободно располагались в брюшной полости. Недуг мешал ребенку принимать пищу, также под угрозой оказалась его жизнь. Об этом сообщил в своем Telgram-канале глава Минздрава Кузбасса Дмитрий Беглов.

Заболевание выявили еще до рождения, в первые же дни жизни малыша обследовали, а затем ему провели операцию. Врачи больницы в Кемерове соединили два конца кишки – наложили анастомоз. Сейчас жизни младенца уже ничего не угрожает.