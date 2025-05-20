Врачи дали три месяца женщине, два года скрывавшей первый симптом рака

Врачи сообщили 55-летней матери двоих детей из Йоркшира, что ей осталось жить несколько месяцев. Это случилось после того, как женщине два года не могли поставить точный диагноз. Все это время Джули Батлер страдала от болей в животе и отмечала изменения в весе, хотя не меняла рацион и режим тренировок. Близким о своей проблеме женщина не рассказывала, к тому же в клинике, куда она решила обратиться, ее успокоили - дескать, ничего серьезного.

"Лечащий врач провел обследование и пришел к выводу, что боли вызваны фибромами - нераковыми опухолями", - пишет Daily Mail.

Между тем после ряда дополнительных исследований Батлер заявили, что ей понадобиться гистерэктомия. Но затем ее отложили из-за ковида. К этому моменту британка постоянно мучилась от вздутия живота и уже с трудом могла ходить.

"Было ощущение, что я на девятом месяце беременности", - вспоминает женщина.

Правда, когда ей, наконец, провели операцию, симптом никуда не ушел. Новое обследование показало, что у женщины две опухоли в кишечнике. Это был рак четвертой стадии - недуг распространился на печень и легкие.

"Тогда врачи и сообщили, что жить мне осталось три месяца", - отметила Батлер.

После этого последовала еще одна операция и несколько курсов химиотерапии. Пока результаты неутешительны, - опухоль продолжает расти. Сейчас британку готовятся отправить на лечение в Германию.

"Там испытают метод лечения с использованием химиотерапевтических препаратов, которые доставляются непосредственно в кровеносные сосуды, питающие опухоль", - передает издание.

Врачи напомнили, что переработанное мясо и продукты с трансжирами повышают риск развития рака кишечника. В то время как растительные масла высокого качества, орехи, семена, рыба - это источники полезных жиров, от которых не стоит отказываться.