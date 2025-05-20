Какой будет медицина в будущем

Эксперты рассказали, как ИИ поменяет подход к лечению

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На медицинском форуме в Санкт-Петербурге эксперты обсудили, как технологии искусственного интеллекта (ИИ) изменят подход к медицине. Евгений Шляхто, глава Центра Алмазова, отметил, что персонализированная медицина невозможна без современных цифровых инструментов. По его словам, ИИ позволяет перейти от стандартных рекомендаций к индивидуальному подходу, где в расчёт берутся данные пациента, включая геномные. Хотя такие перемены требуют вложений, результатом станет точная диагностика и эффективное лечение.

Сергей Жданов из Сбербанка считает, что ИИ изменит фокус медицины, сдвинув акцент с лечения болезней на профилактику и раннюю диагностику. По его мнению, новые технологии помогут продлить жизнь человека до 120 лет, делая здоровье управляемым процессом. Жданов также подчеркнул, что искусственный интеллект не заменит врачей, но станет их надёжным помощником. Уже сегодня ИИ участвует в разработке телемедицинских решений, а к 2029 году технологии станут настолько привычными, как сейчас, смартфоны.

ИИ-агенты, о которых шла речь на отдельной сессии, способны взять на себя рутинные задачи, такие как анализ медицинских данных, составление рекомендаций и создание отчётов. Виктор Гомболевский, эксперт из Института AIRI, добавил, что такие агенты помогут ускорить врачебные приёмы, напоминают пациентам о лекарствах и подготовке к операциям. По прогнозам, к 2030 году они объединят усилия для управления здоровьем на всех уровнях, включая физическое и эмоциональное благополучие.