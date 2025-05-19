Почему при мигрени «тянет» на шоколад и газировку

При болевом синдроме во время мигрени усиливается тяга к газированным напиткам с кофеином, а перед его началом — к шоколаду. Об этом изданию The Conversation рассказала Аманда Эллисон, профессор нейробиологии Даремского университета.

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По словам эксперта, еще до возникновения боли — в так называемую продромальную фазу мигрени — многие люди испытывают желание получить эмоциональную поддержку или употребить что-то специфическое. Некоторые предпочитают пить холодную воду, в то время как другие тянутся к шоколаду и фастфуду. По словам ученой, все эти действия отражают неосознанные попытки мозга восстановить химический баланс, нарушенный при мигрени.

Одним из ключевых признаков таких нарушений является снижение уровня серотонина. Продукты вроде шоколада способствуют его повышению, хотя сладкое иногда считают триггером мигрени.

На протяжении более поздних фаз мигрени, особенно болевой, в организме происходят сосудистые изменения. Они могут вызвать желание выпить кофе или газированный напиток. Кофеин, содержащийся в напитках вроде «колы», действует как сосудосуживающее средство, снижая давление на болевые рецепторы. Это помогает нормализовать работу тройничного нерва, резкая электрическая активность которого вызывает пульсирующую боль при мигрени.

Нейробиолог добавила, что сахар и соль из сладких напитков и соленых закусок могут помочь восстановить нарушенный баланс глюкозы и электролитов в организме. Однако, как отмечает доктор Эллисон, многие во время приступа вовсе отказываются от еды и прибегают к медикаментозной терапии, например, триптанам, регулирующим уровень серотонина и гистамина.