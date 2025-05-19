Хирурги удалили младенцу 15-сантиметровую кисту легкого

Врачи детского клинического центра имени Рошаля прооперировали младенца с кистой легкого размером 15 см. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В детский клинический центр имени Рошаля поступил восьмимесячный мальчик с кистозным образованием в легком, которое было обнаружено во время воспалительного процесса, вызванного на фоне ОРВИ. Киста размером 15 см занимала значительную часть верхней доли правого легкого», – говорится в сообщении.

Как уточняется, новообразование сдавливало здоровую ткань органа и не давало ему полноценно расти и развиваться. Для проведения операции младенца госпитализировали в отделение детской хирургии №2.

«У ребенка имелся недиагностированный ранее порок развития легкого – кистозная мальформация. Для патологии характерны такие осложнения как рост кист и воспалительный процесс, что и произошло у ребенка. Мы выполнили ему торакоскопическую операцию: без разреза нам удалось аккуратно удалить кисту вместе с пораженной частью верхней доли правого легкого. Операция длилась около часа и прошла успешно», – приводит пресс-служба слова заведующего отделением детской хирургии №2 Никиты Степаненко.

Отмечается, что в данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой.