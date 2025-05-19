В России участились случаи отравления чемерицей

С приходом весны в российских регионах фиксируется рост случаев отравлений из-за опасной ошибки — люди принимают ядовитую чемерицу за съедобную черемшу. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

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Чемерица, которую можно встретить как в лесу, так и на стихийных рынках, содержит токсичный алкалоид вериатрин. Даже один съеденный лист может вызвать серьёзное отравление: тошноту, рвоту, головокружение, резкое падение артериального давления и общее ухудшение состояния. В тяжёлых случаях возможны судороги и нарушения сердечного ритма.

Чтобы не стать жертвой ядовитого растения, специалисты советуют внимательно присматриваться к внешнему виду и запаху. Настоящая черемша (дикий чеснок) обладает характерным чесночным ароматом. Чемерица же либо вовсе не имеет запаха, либо источает слабый травяной или «лесной» аромат. Листья черемши — гладкие, тонкие и нежные. У чемерицы они плотнее, с мелкими складками и лёгким ворсистым налётом. Стебель черемши редко превышает 30 – 40 см в высоту, тогда как чемерица может достигать одного метра.

Медики напоминают нижегородцам, что при первых признаках интоксикации необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Самолечение в таких случаях может быть опасным для жизни.

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