В России утвержден новый порядок работы врачебной комиссии

Минздрав утвердил новый порядок работы врачебных комиссий. Поправки внесли в порядок назначения комиссиями лекарственных препаратов.

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В России внесли поправки в порядок работы врачебных комиссий. Согласно документу, одобренному Минздравом, с сентября этого года врачебные комиссии смогут назначать пациентам лекарства, которые не зарегистрированы в России.

Такое возможно, в случае, если пациенту не становится лучше от тех препаратов, которые ему уже назначены.

Также незарегистрированный в России препарат будут назначать, если нет его российского аналога, а также прииндивидуальной непереносимости лекарства или отсутствии немедикаментозных методов лечения.

Врачебная комиссия сможет назначить такое лекарство, если все врачи единогласно считают, что отсутствие лечения угрожает жизни.

Ранее сообщалось, что только 5% россиян покупают разрекламированные лекарства.