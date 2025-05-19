Онколог рассказал об удивительной способности собак

Благодаря своей способности распознавать специфические молекулы, собаки могут выявить рак на ранней стадии. При этом точность четвероногих «диагностов» составляет 93%.

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Онколог Вадим Покровский и реабилитолог Сергей Агапкин рассказали об удивительной способности собак. По словам врачей, четвероногие питомцы могут выявить у человека рак на ранней стадии.

Такая способность появилась у собак благодаря умению распознавать специфические молекулы, выделяемые раковыми клетками. Эти молекулы содержатся в биологических жидкостях – моче, поте, а также выдыхаемом воздухе.

В результате собака может обнаружить эти молекулы с точностью до 93%, сообщил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Правда, онколог подчеркнул, что полагаться только на собачий нюх при диагностике рака не стоит. Кроме того, если питомец стал реагировать на изменение запаха хозяина, это может указывать на то, что болезнь уже прогрессировала.Это причина для обращения к врачу.

Ранее сообщалось, что в России растет доля пациентов, у которых онкология выявлена на ранней стадии. А ученые рассказали о способе выявления рака простаты на ранней стадии.