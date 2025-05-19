Врачи помогли женщине с редчайшей патологией стать мамой

Врачи больницы имени А.К. Ерамишанцева помогли москвичке с редчайшей патологией стать мамой
Врачи городской клинической больницы (ГКБ) имени А.К. Ерамишанцева помогли пациентке с тяжелым заболеванием почек и сахарным диабетом осуществить ее мечту — выносить и родить здорового ребенка. Благодаря слаженной работе специалистов разных профилей и современным медицинским методикам 33-летняя москвичка успешно перенесла сложную беременность. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«В Москве мы делаем все, чтобы каждая женщина могла получить качественную медицинскую помощь и поддержку как в период планирования беременности, так и во время вынашивания ребенка и родов. Мы внедряем новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, на смену устаревшим женским консультациям открываем центры женского здоровья, разработали клиентские пути ведения беременности и уже начали уникальную программу поддержки репродуктивного здоровья. Такой комплексный подход и внедрение новейших технологий позволяют нам помогать москвичкам стать мамами даже при самых сложных диагнозах. Так, в ГКБ имени А.К. Ерамишанцева обратилась 33-летняя пациентка с сахарным диабетом и заболеванием почек. Благодаря командной работе и внимательному наблюдению женщина смогла выносить ребенка и на 38-й неделе родила здорового малыша», — рассказала Анастасия Ракова.
У пациентки с сахарным диабетом и врожденной аномалией развития почек на этапе планирования беременности произошло обострение хронического пиелонефрита — инфекционно-воспалительного заболевания почек. По данным медицинских исследований, распространенность сахарного диабета первого или второго типа среди беременных составляет около одного процента, а сочетание с патологиями мочевыводящих путей — крайне редкий и клинически сложный случай. В таких ситуациях высоки риски как для матери, так и для плода.
Однако женщина не отказалась от мечты стать мамой. Команда больницы провела углубленное обследование и приняла решение о пролонгировании беременности. Пациентка находилась под постоянным наблюдением специалистов — ежемесячно посещала нефролога, уролога, эндокринолога и акушера-гинеколога. Несмотря на профилактическое лечение, в один из триместров беременности вновь произошло обострение пиелонефрита. Пациентку оперативно госпитализировали и провели интенсивную терапию.
К третьему триместру врачи зафиксировали стабилизацию функции почек. Беременность протекала без дальнейших осложнений, и на свет появилась здоровая девочка. Обследование после родов подтвердило, что малышке ничего не угрожает.
Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева оказывает комплексную медицинскую помощь беременным с заболеваниями почек и мочевыводящих путей на этапе подготовки к беременности, в период вынашивания ребенка и после родов. Консультативно-диагностическое отделение ежегодно принимает более 1,5 тысячи пациенток с подобными диагнозами. Больница оснащена современным медицинским оборудованием и применяет передовые технологии диагностики и лечения.
В родильном доме ГКБ имени А.К. Ерамишанцева есть 145 послеродовых коек и 32 койки для женщин с патологиями беременности. В 2024 году на свет здесь появились более 8,7 тысячи детей.
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