Врачи помогли женщине с редчайшей патологией стать мамой

Врачи городской клинической больницы (ГКБ) имени А.К. Ерамишанцева помогли пациентке с тяжелым заболеванием почек и сахарным диабетом осуществить ее мечту — выносить и родить здорового ребенка. Благодаря слаженной работе специалистов разных профилей и современным медицинским методикам 33-летняя москвичка успешно перенесла сложную беременность. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

© Mos.ru

«В Москве мы делаем все, чтобы каждая женщина могла получить качественную медицинскую помощь и поддержку как в период планирования беременности, так и во время вынашивания ребенка и родов. Мы внедряем новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, на смену устаревшим женским консультациям открываем центры женского здоровья, разработали клиентские пути ведения беременности и уже начали уникальную программу поддержки репродуктивного здоровья. Такой комплексный подход и внедрение новейших технологий позволяют нам помогать москвичкам стать мамами даже при самых сложных диагнозах. Так, в ГКБ имени А.К. Ерамишанцева обратилась 33-летняя пациентка с сахарным диабетом и заболеванием почек. Благодаря командной работе и внимательному наблюдению женщина смогла выносить ребенка и на 38-й неделе родила здорового малыша», — рассказала Анастасия Ракова.

У пациентки с сахарным диабетом и врожденной аномалией развития почек на этапе планирования беременности произошло обострение хронического пиелонефрита — инфекционно-воспалительного заболевания почек. По данным медицинских исследований, распространенность сахарного диабета первого или второго типа среди беременных составляет около одного процента, а сочетание с патологиями мочевыводящих путей — крайне редкий и клинически сложный случай. В таких ситуациях высоки риски как для матери, так и для плода.

Однако женщина не отказалась от мечты стать мамой. Команда больницы провела углубленное обследование и приняла решение о пролонгировании беременности. Пациентка находилась под постоянным наблюдением специалистов — ежемесячно посещала нефролога, уролога, эндокринолога и акушера-гинеколога. Несмотря на профилактическое лечение, в один из триместров беременности вновь произошло обострение пиелонефрита. Пациентку оперативно госпитализировали и провели интенсивную терапию.

К третьему триместру врачи зафиксировали стабилизацию функции почек. Беременность протекала без дальнейших осложнений, и на свет появилась здоровая девочка. Обследование после родов подтвердило, что малышке ничего не угрожает.

Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева оказывает комплексную медицинскую помощь беременным с заболеваниями почек и мочевыводящих путей на этапе подготовки к беременности, в период вынашивания ребенка и после родов. Консультативно-диагностическое отделение ежегодно принимает более 1,5 тысячи пациенток с подобными диагнозами. Больница оснащена современным медицинским оборудованием и применяет передовые технологии диагностики и лечения.

В родильном доме ГКБ имени А.К. Ерамишанцева есть 145 послеродовых коек и 32 койки для женщин с патологиями беременности. В 2024 году на свет здесь появились более 8,7 тысячи детей.

Оперативно узнавайте главные новости в официальном телеграм-канале города Москвы.