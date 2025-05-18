Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в РФ

Ситуация с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией в России постепенно стабилизируется - так, в прошлом году выявлено на 9,9% меньше больных, чем в 2023-м. Об этом во Всемирный день памяти умерших от СПИДа сообщил Роспотребнадзор.

"В 2024 году число впервые выявленных больных на 9,9% ниже по сравнению с 2023 годом и на 31,4% ниже среднемноголетнего показателя за 2012-2023 годы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также отмечается, что в прошлом году на ВИЧ было обследовано более 52 млн россиян. В целом охват тестированием на это заболевание вырос за последние 10 лет на 83,6%.

В России медпомощь больным ВИЧ оказывается в рамках Государственной стратегии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. ВИЧ-позитивные лица получают антиретровирусную терапию (АРТ). АРТ уменьшает вирусную нагрузку до уровня, значительно снижающего вероятность передачи ВИЧ. Также терапия позволяет сохранить трудоспособность больных и предотвратить преждевременную смертность.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что для снижения смертности в стране важно в том числе усиливать защиту от инфекционных заболеваний, включая ВИЧ, гепатит С, туберкулез.