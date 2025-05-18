Стало известно, что привело к повышенной смертности от COVID-19

В начале пандемии доминировало мнение о том, что ключевым фактором тяжелых последствий является цитокиновый шторм – избыточная реакция иммунной системы, приводящая к поражению органов. Однако проведенное исследование выявило другую закономерность: основной угрозой являлась вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП), представляющая собой бактериальную инфекцию, возникающую у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Полученные результаты позволяют объяснить несоответствие между относительно невысокой патогенностью вируса SARS-CoV-2 и повышенной смертностью, наблюдавшейся на первых этапах пандемии. Иными словами, вирус, который со временем стал рассматриваться как сезонная респираторная инфекция, изначально приводил к неоправданно серьезным последствиям из-за проводимых лечебных процедур.

Ранее сообщалось, что в России разработана тест-система для определения птичьего гриппа