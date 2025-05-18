Что нужно знать, собираясь на КТ или МРТ

Современные лучевые методы диагностики - компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) - сделали революцию во многих областях медицины. Какие возможности они открыли, в чем разница, как готовиться к исследованиям, несут ли они какие-либо риски, - об этом "РГ" рассказала врач-рентгенолог, начальник консультативно-диагностического центра Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Анастасия Филимонова

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В чем разница между КТ и МРТ и в каких случаях они проводятся?

Метод компьютерной томографии (КТ) основан на использовании рентгеновского излучения, которое обладает высокой проникающей способностью сквозь ткани человека. Рентгеновские лучи воздействуют на разные по плотности ткани организма человека, а далее компьютерная обработка полученных данных создает изображение. Компьютерная томография одной анатомической области занимает всего несколько секунд.

Метод КТ назначают:

для обследования суставов и позвоночника;

выявления заболеваний легких;

оценке проявления атеросклероза в стенках сосудов;

обнаружения камней в желчном пузыре или мелких конкрементов в мочевыводящей системе;

оценке наличия кальцинатов в клапанах сердца;

визуализации мелких костных фрагментов при переломах;

определении типа инсульта на ранних стадиях;

исследовании органов брюшной полости и забрюшинного пространства;

оценке состояния лимфатических узлов.

Также этот метод широко используют в дифференциальной оценке образований, например, в печени.

В ряде случаев для повышения чувствительности и эффективности исследования при его проведении используют внутривенное контрастирование.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) как способ исследования основана на измерении электромагнитного отклика атомных ядер, находящихся в сильном постоянном магнитном поле, в ответ на возбуждение их определенным сочетанием электромагнитных волн.

Этот сигнал улавливают специализированные радиочастотные катушки аппарата и с помощью компьютерной обработки преобразуют в изображение. Время сканирования одной области занимает от 5 до 15 минут.

МРТ имеет высокую диагностическую эффективность в выявлении патологических изменений мягкотканых структур, в связи с их высоким процентным содержанием воды, а значит и атомов водорода.

Метод МРТ назначают:

для визуализации состояния головного и спинного мозга,

оценки состояния суставов,

выявлении отёка костного мозга,

определения состояния органов малого таза и иных мягкотканых органов и образований.

"Стоит сказать несколько слов и о магнитно-резонансной ангиографии (МРА), которая позволяет оценить анатомические и функциональные особенности кровотока, которая позволяет получить изображения сосудов без введения контраста. На этом же принципе основан метод МР-холангиографии. Он позволяет также без контраста оценить особенности желчевыводящей системы, сужения протоков, варианты развития, мелкие конкременты в просвете протока", - отмечает доктор Филимонова.

Какие есть противопоказания к КТ и МРТ?

Противопоказания к КТ-исследованию

Абсолютные противопоказания: беременность на любых сроках. Облучение плода может привести к тяжелым нарушениям в развитии - например, умственной отсталости и раку новорожденных.

Относительные противопоказания:

Поглощенная доза. Согласно нормам радиационной безопасности, эффективная доза для населения в год не должна превышать 50 мЗв.

Наличие у пациента некоторых двигательных расстройств, при которых он не может пролежать неподвижно все время исследования. В таких случаях требуется помощь анестезиологов.

Детский возраст. Радиочувствительность тканей организма детей до 10 лет в 5-10 раз превышает таковую по сравнению с взрослыми.

Относительные противопоказания с контрастным усилением:

Аллергические реакции на контрастное вещество - йод. При наличии негативной реакции исследование лучше проводить в стационаре после премедикации с последующим наблюдением пациента.

Гипертиреоз практически любой этиологии. Так как контрастные вещества для КТ-исследования содержат йод, они способны захватываться тканью щитовидной железы. Если у пациента гипертириоз, это может привести к тиреотоксикозу.

Снижение функции почек из-за риска развития контраст-индуцированной нефропатии.

Грудное вскармливание. Контрастное вещество выводится из организма в течение 1-3 суток, поэтому в течение этого времени необходимо отказаться от кормления.

Некоторые другие заболевания - тяжелая форма бронхиальной астмы, тяжелые сердечно-сосудистые нарушения. В этих случаях следует рассмотреть возможность проведения МРТ.

Противопоказания к МРТ-исследованию

Абсолютные противопоказания:

Наличие в теле пациента металлических имплантов или инородных тел с ферромагнитными свойствами. Под действием электромагнитного поля они могут сместиться. Особенно опасны инородные тела в области головы и шеи, в области глаз и вблизи крупных сосудов.

Наличие электронных имплантатов, например, кардио- и нейростимуляторов. Воздействие сильного магнитного поля может вызывать технические сбои в программе электронных устройств.

Относительные противопоказания:

Беременность в первый триместр, когда происходит закладка всех органов и систем ребенка.

Наличие электропроводящих имплантов в теле. К ним относятся, например, электроды для стимуляции. Под воздействием магнитного поля они могут достаточно сильно нагреваться, вызывая местное повреждение окружающих тканей.

Клаустрофобия, сильные боли или нарушения, приводящие к невозможности сохранения одного положения в течение всего времени исследования. В этом случае возможно проведение исследования под седацией.

Наличие на теле татуировок с металлическими частицами в составе красителя, реагирующие на воздействие магнитного поля. Это может приводить к местному раздражению или повреждению кожи.

Противопоказания к проведению контрастного исследования:

Кормление грудью (после проведения исследования необходимо от 1 до 3 суток для выведения препарата из организма).

Аллергические реакции на гадолиний-содержащие соединения, что встречается крайне редко.

Сниженная функция почек при высоких показателях креатинина, мочевины. У пациентов с почечной недостаточностью может развиться состояние, угрожающее жизни - нефрогенный системный фиброз.

Необходима ли специальная подготовка к исследованию?

Перед самим исследованием необходимо снять с себя все металлические объекты, так как они значительно снижают качество исследования. В остальном специальной подготовки не требуется, кроме исследований брюшной полости и малого таза.

Подготовка к исследованию органов брюшной полости и малого таза:

В течение 2-3 дней следует соблюдать бесшлаковую диету для предотвращения метеоризма - нужно исключить свежие овощи, цельнозерновые каши, бобовые, копчености, соленья, орехи, кофеин.

Непосредственно перед исследованием пациент выпивает около 500 мл воды для лучшей визуализации стенок желудка и кишечника.

Исследование необходимо проводить не менее, чем через 3 дня после приема барий содержащего рентгеноконтрастного препарата, если проводилось соответствующее исследование ранее.

За 20 минут перед проведением МРТ необходимо выпить две таблетки Но-шпы.

Подготовка к исследованию матки, яичников или простаты:

Мочевой пузырь должен быть умеренно наполнен, последнее мочеиспускание должно произойти не менее чем за час до исследования.

У женщин исследование стоит выполнять на 6-12 день цикла.

Насколько часто можно делать КТ и МРТ?

КТ-исследование связано с ионизирующим излучением, в связи с чем существует рекомендованное ограничение по количеству исследований в год. Кроме того, изменение состояния щитовидной железы и почек может вносить свои коррективы при необходимости исследования с контрастным усилением.

МРТ не несет в себе ионизирующего излучения. Таким образом, при отсутствии противопоказаний не существует ограничений на проведение МРТ-исследований за определенный период.