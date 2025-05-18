Врач сообщил о росте числа пациентов с глазной патологией

Среди распространённых — глаукома, катаракта, заболевания сетчатки.

Отчасти это связано с увеличением продолжительности жизни, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Москвы Александр Самойленко.