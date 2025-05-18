Врач сообщил о росте числа пациентов с глазной патологией
Среди распространённых — глаукома, катаракта, заболевания сетчатки.
Отчасти это связано с увеличением продолжительности жизни, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Москвы Александр Самойленко.
«Глазная патология — это та проблема, которая сейчас достаточно распространена. Запущенных случаев сейчас не так много, как это было в начале 2000-х. Но число пациентов с глазной патологией растёт. С чем это связано, сложно сказать. Но отчасти из-за того, что продолжительность жизни, условия жизни наши стали лучше. А глазные проблемы — это в основном проблемы возрастные. И, соответственно, с ростом продолжительности жизни растёт количество глазных проблем. Но возрастные проблемы — это не только катаракта, не только глаукома, но ещё и патология сетчатки, которая тоже стала гораздо больше. И, как и все заболевания, эти заболевания молодеют».