Миколог предостерег от употребления самостоятельно собранных строчков

В этих грибах содержится токсическое соединение, по степени вреда здоровью сравнимое с ракетным топливом.

При приготовлении блюда со строчками необходимо вываривать яд, избегая вдыхания паров, подчеркнул в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков.

«Дело в том, что, если сморчки — это прекрасный гриб, который не содержит ничего плохого в себе, если растёт в экологически чистом районе, со строчками вопрос очень серьёзный. В строчках содержится соединение гиромитрина, очень сильный канцероген и очень сильное токсическое соединение. Отравление гирометрином по клинической картине аналогично отравлению ракетным топливом. Его, конечно, можно попытаться выварить, потому что при кипячении он выходит в этот бульон. Всё-таки некоторое количество, как ни кипяти, всё равно остаётся. Другое дело, что для здорового человека, здоровой печени, это в общем незаметно. У нас люди собирают, вываривают их и кушают. Я бы не советовал это делать. Строчки надо два, три раза бланшировать в любом случае. Конечно, пары лучше эти не вдыхать».

Ранее диетолог посоветовала не есть грибы в сыром виде. Продукт нужно подвергать термообработке и тщательно жевать. Без этого организм не получит содержащихся в них полезных элементов, пояснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Нурия Дианова. Солёными грибами злоупотреблять не следует, добавила специалист.