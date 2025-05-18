Врачи спасли ребенка, проглотившего пятирублевую монету

В Горном районе Якутии мобильные хирурги спасли пятилетнего мальчика, который проглотил пятирублевую монету и проходил с ней два дня. Об этом сообщает контент-партнер "РГ" ЯСИА.

Ребенка не пришлось перевозить в Якутск - его вылечили прямо на месте. В центральной районной больнице оказалась команда опытных специалистов, в числе которых и высококвалифированный врач-эндоскопист.

Монету, обнаруженную на дне желудка, удалось вытащить эндоскопом при помощи петли. В это время ребенок находился под наркозом. По словам врача, литиевые батарейки и монеты наиболее опасны для человека, особенно если подобные инородные тела находятся в организме долгое время.

"У детей маленький желудок, монета могла застрять и это вызвало бы пролежень. Это приводит к язве желудка", - рассказала врач-эндоскопист РБ №2 - ЦЭМП Зоя Яковлева.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.