Академик ответил, насколько близко ученые к созданию лекарства от ВИЧ

Сегодня в мире, в том числе и в России, ведется множество исследований, которые направлены на разработку новых методов лечения ВИЧ-инфекции. Однако, как рассказал «Газете.Ru» академик РАН, глава отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, пока нет работ, которые бы привели к полному излечению от ВИЧ.

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В 2023 году ученые ФИЦ Биотехнологии РАН сообщили, что они создали новый тип вещества против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). И это вещество может не только подавить вирус, но и действительно его уничтожить. Однако Покровский не согласен с такими выводами.

«Насколько я понял из сообщений, это ингибитор обратной транскриптазы ВИЧ. Таких препаратов уже много, и они в одиночку с ВИЧ не справляются. Они не могут вирус достать из генома клеток, а ВИЧ сложно вылечить именно из-за того, что он встраивается в геном. Здесь нужны совсем другие биотехнологические подходы. Вырезание или блокировка зараженного ВИЧ фрагмента ДНК. Сейчас идут работы в этом направлении. С помощью генного редактирования мы сможем в части клеток вырезать или подавить фрагмент ДНК, в который встроен ВИЧ. Но как препарат доберется до всех клеток? Это вызывает большие сомнения. Возможно, что-то придумают в обозримом будущем, но я пока не вижу таких работ, которые бы привели к полному излечению от ВИЧ», – рассказал академик.

Однако в истории медицины есть случаи полного излечения от ВИЧ. Тем не менее, по словам Покровского, вирус все равно остается в организме пациента.

«В пяти-шести удачных случаях, когда у больных ВИЧ-инфекцией и лейкозом полностью уничтожали их костный мозг и заменяли его костным мозгом доноров с природной устойчивостью к ВИЧ, вирус потом действительно не проявлял активность. Но, скорее всего, он где-то в организме пациентов сохранялся, поэтому и считают, что у них было не полное, а «функциональное излечение». К сожалению, этот метод малодоступен, так как подобрать подходящего донора костного мозга очень трудно, да и сама процедура рискованная. В качестве альтернативы предполагают извлекать и модифицировать в невосприимчивую к ВИЧ форму клетки костного мозга самого пациента, но проблематично, смогут ли они заменить все оставшиеся в организме восприимчивые к ВИЧ клетки», – рассказал академик.

Подробнее о том, почему в России врачи отказываются от диагноза СПИД, сколько стадий включает эта болезнь, каков портрет россиянина, который рискует заразиться ВИЧ в современной России, и действительно ли появились прорывные препараты от этой болезни, — в интервью Покровского «Газете.Ru».