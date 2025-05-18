В Роспотребнадзоре заявили о мониторинге случаев заболевания птичьим гриппом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила агентству ТАСС, что ведомство отслеживает все случаи заболевания людей вирусом гриппа птиц в мире и мониторит информацию за рубежом.

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«Наиболее вероятный вирус с пандемическим потенциалом - это вирус гриппа, в первую очередь грипп животных, птиц, который, преодолев межвидовой барьер, в дальнейшем передается от человека к человеку, как это было в 2009 году — вирус передался от свиньи. <…> Все случаи в мире, когда человек заболевает вирусом гриппа птиц, очень четко отслеживаются и учитываются», - сказала Попова.

По ее словам, вирус птичьего гриппа постоянно меняется. Чтобы не упустить эти изменения, ученые центра «Вектор» Роспотребнадзора непрерывно отслеживают ситуацию и проводят необходимые исследования.

До этого Попова рассказала, что сотрудники Роспотребнадзора разработали новую систему тестирования для определения вируса птичьего гриппа на все генотипы. По словам главы ведомства, постоянно появляются публикации о том, что вирус стал заразным для человека и изменил свои патогенные свойства. Попова добавила, что для этого был разработан тест для всех генотипов. По ее словам, новая тест-система будет учитывать все мутации и исключать возможность ошибки при диагностике.