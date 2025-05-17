Врачи спасли жизнь младенцу с пороком сердца

Врачи Педиатрического университета Санкт-Петербурга провели сложнейшую операцию по устранению серьезного порока сердца у трехмесячного младенца. Малыш страдал от крайне редкого заболевания — полного сосудистого кольца, характеризующегося наличием двух дуг аорты, которые сильно сжимали трахею, создавая угрозу жизни, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

© РИА Новости

Для определения оптимальной стратегии лечения хирурги предварительно провели несколько консилиумов. Операция продолжалась около двух часов и завершилась успехом благодаря профессионализму врачей.

По словам руководителя отделения сердечно-сосудистой хирургии Андрея Нохрина, эта патология встречается достаточно редко, ее очень сложно обнаружить.

После операции ребенок остается под пристальным наблюдением медиков, его состояние стабильно.

ЯНАО занял первое место в УрФО по зарплатным предложениям для врачей. Медики остаются одними из самых дефицитных специалистов на Ямале. При этом в ЯНАО им готовы платить самую высокую на Урале зарплату — более 155 тысяч рублей.