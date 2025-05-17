Вирусолог заявил, что изменчивость коронавируса уже «надоела» ученым

Они перестали придумывать названия для новых патогенов.

Показатели смертности снизились.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Это стандартная ситуация для этого вируса, когда он регулярно приходит очередной волной. Волны не связаны с сезонными моментами. Самое главное — летальность снизилась, она стала меньше, чем у гриппа. Мы привыкли, что у нас другие четыре вида штамма коронавируса приходили регулярно. Изменчивость штамма так надоела учёным, что они перестали уже придумывать им названия. С высокой вероятностью и до нас доберутся новые штаммы. Например, LP.8.1 примерно 60% составляет в англоязычных странах — в Англии и США. Возможно, придёт и к нам, или может прийти какая-нибудь другая версия. Но это уже неважно».

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии предпосылок для новой волны COVID-19 в РФ. Сведений о появлении нового геноварианта или субварианта SARS-CoV-2 нет, подчеркнули в ведомстве.

«Особое внимание уделяется эпидемиологическому надзору и мониторингу за циркуляцией вариантов штамма. Специалисты взаимодействуют с зарубежными коллегами, идёт постоянный обмен информацией», — говорится в заявлении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в последние два месяца в стране регистрируются минимальные показатели заболеваемости за весь период пандемии.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что новая волна заболеваемости COVID-19 зафиксирована в Азии. Резкий прирост случаев заражения, в частности, отмечается в Сингапуре и специальном административном районе КНР — Гонконге.