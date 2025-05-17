Как за 60 секунд выявить у себя признаки деменции

Для теста вам понадобятся только ручка, бумага и таймер. Он позволяет обнаружить когнитивные нарушения задолго до появления серьёзных симптомов, говорят учёные.

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Тест работает очень просто. Сначала выберите категорию, например, фрукты, животные или телешоу. За 60 секунд запишите как можно больше примеров. Если ваш результат менее 15 названий, то у вас возможны когнитивные нарушения. 15-20 — это нормальный результат, а более 21 — отличный показатель.

Другие подобные тесты также могут быть использованы для выявления потенциальных признаков слабоумия. Одним из самых известных является тест по рисованию аналоговых часов.

Пациенту нужно нарисовать циферблат и поставить стрелки на 11:10. Ошибки (кривой круг, неправильные цифры) могут указывать на проблемы с исполнительной функцией мозга — один из первых признаков деменции.