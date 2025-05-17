В России разработали новую тест-систему для определения птичьего гриппа

Специалисты Роспотребнадзора разработали новую тест-систему для определения вируса птичьего гриппа на все генотипы. Данные тесты используются для определения вируса в материалах и животных, и людей, сообщила ТАСС руководитель надзорного ведомства Анна Попова.

"Чтобы как можно быстрее выявить [птичий грипп], мы работаем над тем, чтобы у нас были тесты. Еще 20 лет назад у нас появились тесты на H5N1, мы активно работаем с ними, но учитывая, как быстро меняется ситуация, коллеги изменили состав. <...> Как только появляется публикация о том, что вирус стал заразным для людей или изменил свои патогенные свойства, это сразу же "подшивается" в широкий тест, который определяет все разные генотипы", - сказала она.

Попова добавила, что новая тест-система работает на определение всех генотипов вируса гриппа птиц. Процедура введения в тесты новых генотипов осуществляется в течение нескольких недель. Такие тесты используются для определения вируса и в материале животных, и людей. Также все исследования, проводимые Роспотребнадзором в России, осуществляются единой тест-системой, исключающей ошибки.

Помимо прочего, Роспотребнадзор сотрудничает более чем с 30 странами, предоставляя дружественным государствам, таким как Гвинея, Уганда, Бурунди и другим, тест-системы, вакцины и прочие средства профилактики инфекционных заболеваний.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят инфекцию, но у некоторых, включая домашних, болезнь развивается и может быть передана человеку.