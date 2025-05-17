Мужчина с раком третьей стадии назвал первый симптом

Одним из ранних признаков развития рака легких является изменение, которое можно наблюдать в районе кончиков пальцев. В частности, это касается состояния ногтей и кожи рядом с ними. Если кожа вокруг ногтевой пластины начала блестеть, покраснела, то это может быть тревожным признаком. Кроме того, мягкие ткани на концах пальцев в некоторых случаях, когда дело касается онкологии, набухают, а ногти меняют форму.

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Чтобы увидеть проблему, нужно прижать ногти больших или указательных пальцев друг к другу и посмотреть, есть ли между ними ромбовидный зазор. Его отсутствие указывает на возможное скопление жидкости в районе легких, передает Daily Mail.

С такой ситуацией столкнулся фитнес-инструктор из Ист-Килбрайда (Шотландия) Брайан Джеммелл. Мужчина рассказал, что у него нашли рак легких третьей стадии, хотя он даже не кашлял.

"В моем случае единственным симптомом было своего рода утолщение пальцев. Они как будто немного распухли. Тот самый ромбовидный зазор отсутствовал, когда я складывал пальцы", - отметил Джеммелл.

По оценкам медиков, такое проявление встречается, в среднем, у 10% пациентов с раком легких. Также отмечается, что изменения на кончиках пальцев при раке обычно происходят как на левой руке, так и на правой.

Врачи напомнили, что к наиболее частым симптомам рака легких относятся затяжной кашель (во многих случаях он мучает человека ночью или после пробуждения), который не проходит в течение двух-трех недель, болевые ощущения в груди, одышка, апатия и потеря веса.