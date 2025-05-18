19-летней девушке удалили опухоль размером с арбуз

Молодой россиянке потребовалась незамедлительная помощь медиков после того, как у неё за 2 месяца сильно увеличился живот. Сотрудники Владивостокской клинической больницы № 1 выяснили, что всё дело в новообразовании. Как проходила операция — читайте далее в материале.

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На что пожаловалась девушка

Жительницу Владивостока беспокоила сильная слабость, одышка и непрекращающаяся боль в животе, отметили в медучреждении.

Девушку экстренно госпитализировали. В стационаре она сдала необходимые анализы, а затем ей провели УЗИ.

Обследование показало, что кистома (доброкачественная опухоль) правого яичника у пациентки разрослась до 30 сантиметров.

Она занимала почти всю брюшную полость. Россиянке требовалась срочное хирургическое вмешательство.

Как проходила операция

Гинекологи из новообразования откачали 12 литров воспалительной жидкости (серозного экссудата), а после удалили правые придатки.

Таким образом доктора сохранили россиянке возможность в будущем забеременеть. После процедуры она перестала ощущать дискомфорт в области живота.

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