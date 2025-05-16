Санавиация Пензенской области спасла три жизни

Первая медицинская акция началась в Каменской центральной районной больнице имени Г.М. Савельевой. Бригада санитарной авиации оперативно оказала помощь мужчине с острым сердечно-сосудистым состоянием. Пациенту была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был транспортирован в клинику №6 имени Г.А. Захарьина для продолжения специализированного лечения.

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Второй рейс был выполнен из Сердобской центральной районной больницы имени А.И. Настина. Здесь помощь была оказана пациентке, нуждающейся в срочной госпитализации. Женщине была проведена диагностика и первая помощь, после чего она была переведена в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко.

Завершающей миссией стал полет из Кузнецкой центральной районной больницы, где также потребовалась экстренная медицинская помощь. Врачи санавиации оказали пациенту необходимую терапию и сопроводили его в Пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко.

Основную роль в проведении этих операций сыграл врач-анестезиолог-реаниматолог Алексей Каденков, проявивший высочайший профессионализм и оперативность в условиях острого дефицита времени.

Благодаря высококлассной работе экипажа и доктора Каденкова, пациенты были доставлены в клиники в минимальные сроки и сейчас находятся под наблюдением опытных специалистов, что позволяет надеяться на благоприятный исход лечения.Ранее санавиация Астраханской области провела четыре экстренных рейса за майские праздники.