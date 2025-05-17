Роспотребнадзор сообщил об успехах в борьбе с ВИЧ в России

В последние годы эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России стабилизировалась, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В стране эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в последние годы стабилизировалась, в 2024 году число впервые выявленных больных на 9,9% ниже по сравнению с 2023 годом и на 31,4% ниже среднемноголетнего показателя за 2012—2023 годы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году более 52 млн граждан России прошли обследование на ВИЧ.

Специалисты ведомства добавили, что охват тестирований вырос на 83,6% за десять лет.

Ранее в Госдуме предложили разрешить мигрантам пересекать границу со справкой об отсутствии ВИЧ.