Турист с очень заразной инфекцией вызвал панику в целом штате США

Турист из Канады с корью, которая считается высоко заразной смертельной инфекцией, приехал в Сиэтл, США, и прошелся по главным достопримечательностям города, не подозревая о своей болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным источника, неизвестный путешественник провел в западной части штата Вашингтон с 30 апреля по 3 мая. За это время он посетил несколько общественных мест, включая суши-ресторан, бары, спортзал, торговые центры, аэропорт и пивоварню.

Это вызвало панику у чиновников целого штата — теперь они пытаются предупредить жителей о том, что канадец случайно распространил корь по всему городу, прежде чем ему поставили диагноз.

«Во всем мире и в США мы переживаем значительный всплеск кори», — заявила эпидемиолог-медик по вопросам общественного здравоохранения в Сиэтле и округе Кинг Меган Кей.

В апреле сотни пассажиров люксового круизного лайнера Queen Mary 2 компании Cunard Line заразились одним вирусом во время плавания в Великобритании. Уточнялось, что минимум 224 человека заразились норовирусом. Вспышка заболевания была замечена спустя 10 дней после начала плавания.