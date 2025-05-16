В Минздраве начнут иначе анализировать больничные листы

Профилактика заболеваний, основанная на скрининге и здоровьесберегающем подходе, стала сегодня ключевым направлением здравоохранения. Профилактическая работа как одно из направлений охраны здоровья особенно важна для работающего населения. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава России.

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В 2024 году диспансеризацию в России прошли более 82 млн взрослых и 27 миллионов детей, что составляет почти 75% населения страны. Но, по мнению министра, важно, чтобы обследование имело логичное продолжение, и человек оставался в фокусе внимания медицинских работников.

«Важно обеспечить контроль не только за качеством диспансеризации, но также за тем, чтобы после обследования люди были поставлены на диспансерное наблюдение при наличии патологии и получили эффективное лечение. Наша задача - не только своевременно выявлять болезни, но и предоставить всю необходимую медицинскую помощь», — сказал Михаил Мурашко.

Министр заявил, что впервые установлен очень важный показатель деятельности в здравоохранении - снижение общей продолжительности больничных у работающих граждан.

«Это комплексный показатель, на него влияет множество факторов: доступность первичной помощи, ее качество и соответствие клиническим рекомендациям, работа профилактической службы, приверженность здоровому образу жизни, муниципальные и корпоративные программы здоровья, доступность спортивных сооружений, распространение инфекционных заболеваний и проведение прививочных кампаний, и даже работа ЖКХ - график начала отопительного сезона», — пояснил министр.

Для управления всеми этими резервами разработана система показателей, источником данных для которых является, прежде всего, система ОМС. Это и есть управление медико-демографическими показателями "по отклонениям".