В РФ опровергли сообщения об угрозе распространения кишечных инфекций

Роспотребнадзор предупредил о ложных сообщениях об угрозе распространения острых кишечных инфекций в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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«На адреса электронной почты рассылается фальсифицированное письмо "О мерах по профилактике острых кишечных инфекций", якобы подписанное руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. <...> Эта информация является полностью недостоверной», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в поддельном письме, в частности, сообщается, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека якобы на основании заключения лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" направляет рекомендации по профилактике острых кишечных инфекций и предлагает довести их до сведения руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Ведомство призывает россиян быть бдительными и обращаться только к официальным источникам для получения достоверной информации.