Михаил Мурашко назвал резервы для снижения смертности

Поставленная задача сбережения населения требует дальнейшей работы, направленной на сохранение здоровья и снижение уровня смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава.

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Мурашко отметил, что по итогам выполнения нацпроекта "Здравоохранение" достигнут ряд хороших результатов: сегодня регистрируются самые низкие показатели младенческой смертности за весь период наблюдения (четыре случая на 1000 рожденных). Также снизилась смертность по всем ведущим нозологиям, которые лидируют в структуре смертности: это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

«Нам нужно использовать все резервы и технологии для снижения смертности, мы должны бороться за каждую жизнь, за здоровье каждого ребенка еще до его рождения», — отметил Михаил Мурашко.

Он перечислил основные резервы:

дальнейшее сокращение смертности от болезней системы кровообращения,

рост выживаемости онкологических больных (благодаря тренду на развитие ранней диагностики сегодня уже более 60% диагнозов ставится на 1-2 стадии рака, когда лечение наиболее эффективно),

снижение бремени болезней органов дыхания (в том числе ХОБЛ),

борьба со внешними причинами - заболевания, связанные с употреблением алкоголя (включая травмы) и курением,

усиление защиты от инфекционных заболеваний (включая туберкулез, ВИЧ, гепатит С и др).