Михаил Мурашко назвал резервы для снижения смертности
Поставленная задача сбережения населения требует дальнейшей работы, направленной на сохранение здоровья и снижение уровня смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава.
Мурашко отметил, что по итогам выполнения нацпроекта "Здравоохранение" достигнут ряд хороших результатов: сегодня регистрируются самые низкие показатели младенческой смертности за весь период наблюдения (четыре случая на 1000 рожденных). Также снизилась смертность по всем ведущим нозологиям, которые лидируют в структуре смертности: это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
«Нам нужно использовать все резервы и технологии для снижения смертности, мы должны бороться за каждую жизнь, за здоровье каждого ребенка еще до его рождения», — отметил Михаил Мурашко.
Он перечислил основные резервы:
- дальнейшее сокращение смертности от болезней системы кровообращения,
- рост выживаемости онкологических больных (благодаря тренду на развитие ранней диагностики сегодня уже более 60% диагнозов ставится на 1-2 стадии рака, когда лечение наиболее эффективно),
- снижение бремени болезней органов дыхания (в том числе ХОБЛ),
- борьба со внешними причинами - заболевания, связанные с употреблением алкоголя (включая травмы) и курением,
- усиление защиты от инфекционных заболеваний (включая туберкулез, ВИЧ, гепатит С и др).
«Обеспеченность лекарственной терапией после сосудистых событий, доступность чрескожных вмешательств и своевременное направление пациентов на плановые сосудистые операции, в том числе на брахиоцефальных артериях, уже позволило значимо снизить летальность от инфарктов и инсультов. Я еще раз обращаю внимание на организацию этих процессов, четкую маршрутизацию пациентов, слаженную работу скорой помощи и специализированных центров. Важно все: от реагирования на экстренный вызов до работы приемного отделения и грамотной логистики внутри организации», — подчеркнул министр.