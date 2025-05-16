Заядлый геймер попал в больницу с неестественно выгнутым позвоночником

25-летний житель Японии попал в больницу после того, как полгода не мог поднять голову из-за неестественно выгнутого позвоночника. Его историю опубликовало издание Daily Mail со ссылкой на описание медицинского случая в журнале JOS Case Reports.

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Молодой мужчина с подростковых лет был заядлым геймером. После травли в школе он перестал посещать уроки, заперся дома и увлекся видеоиграми. Ежедневно он много часов подряд сидел, опустив голову над смартфоном, и играл.

Из отчета следует, что из-за видеоигр японец в течение шести месяцев испытывал сильную боль в шее и не мог поднять голову. Кроме того, у него возникли проблемы с глотанием, поэтому он стал мало есть и сильно похудел. Когда мужчина обратился к врачам, выяснилось, что позвонки в шейном отделе его позвоночника были деформированы и смещены, а на их месте образовалась рубцовая ткань.

Сначала специалисты пытались закрепить шею мужчины в вертикальном положении с помощью специального воротника, но он жаловался на онемение в теле. Тогда было принято решение провести ему операцию.

«Сначала медики удалили небольшие фрагменты позвонков и часть образовавшейся рубцовой ткани. Затем вставили в шею несколько винтов и металлических стержней, которые удерживали осанку», — говорится в статье.

Отмечается, что к серьезным последствиям для здоровья привела привычка мужчины долго сидеть с опущенной головой. Усиливающим патологию фактором также было скрытое нарушение развития.

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