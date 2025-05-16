Минздрав планирует существенно сократить дефицит врачей

Дефицит врачей в государственных медучреждениях России планируется сократить на 95% в 2025 году. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии ведомства, представив ключевые цели отрасли, передает ТАСС.

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Согласно планам Минздрава, обеспеченность врачами должна вырасти до 43 специалистов на 10 тыс. населения, а средним медперсоналом — до 85 на 10 тыс. Для этого контрольные цифры приема в медицинские вузы увеличат до 30,8 тыс. мест.

«Все меры направлены на обеспечение больниц и ФАПов квалифицированными кадрами», — подчеркнул Мурашко.

6 мая ТАСС со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщил, что врачи, дворники и продавцы в апреле стали самыми дефицитными профессиями в России. На одну вакансию врача приходится 1,3 резюме — это самый низкий индекс среди всех 173 специализаций, вошедших в анализ.

До этого сообщалось, что Минздрав хочет ввести трехкратный штраф для медиков за неотработку обучения. Компенсация в 300% от стоимости обучения будет перечисляться в бюджет.